Советник Маркелов заявил, что конфликт между Ливаном и Израилем вечен

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С территории Ливана по Израилю выпустили несколько десятков ракет. В ответ Иерусалим обстрелял южные территории оппонента. О том, может ли конфликт стать мировым, рассказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов.

По его словам, подобные конфликты вечны и возникают из-за обострения.

"В тлеющем конфликте всегда есть поводы к чему-то придраться, вопрос — к чему придраться и какой способ придраться, чтобы перевести этот конфликт в острую фазу", — приводит его слова Телеканал "360".

Маркелов считает, что противостояние между странами не станет конфликтом мирового масштаба. В нём замешано много государств из-за претензий по земле, границам, политическим позициям и так далее. Противостояние является вечным, отметил эксперт.

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