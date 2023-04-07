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Compact: КНР выстраивает вторичную экономику, не зависящую от доллара США

1:15
Мир

США все стремительнее движутся к потере статуса держателя мировой резервной валюты.

Compact: КНР выстраивает вторичную экономику, не зависящую от доллара США

Дедолларизация становится реальностью. Страны одна за другой заключают крупные сделки в юанях и национальных валютах. В середине марта 2023 года Саудовская Аравия заявила о намерении продавать нефть КНР за юани. Через несколько недель об отказе торговать с Китаем в долларах сообщила Бразилия, а Франция накануне заключила свою первую сделку в юанях по закупке китайского СПГ.

Китай выстраивает вторичную экономику, которая не зависит от доллара и США, пишет издание Compact.

Американские СМИ начинают бить тревогу. Так, сенатор Марко Рубио в беседе с Fox News заявил, что вскоре Вашингтон перестанет рассуждать о санкциях, так как просто физически не сможет их вводить.

Если мировой спрос на доллары упадёт ниже необходимого уровня, то Штаты не выдержат своего долгового бремени. На данный момент американская экономика зиждется на экспорте бумажных денег, если в нём не будет нужды, то США ждёт настоящий крах.

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Санкции США сделали то, о чем Россия мечтала 30 лет
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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