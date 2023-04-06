Какая-то ерунда полная — в Крыму отказались обсуждать переговоры с Украиной

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Руководство Республики Крым даже не будет обсуждать тему дипломатических переговоров с Украиной о статусе полуострова. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

В Крыму не намерены вести никакие дипломатические переговоры с Киевом, если они не касаются признания факта вхождения республики и новых регионов в состав Российской Федерации. Сенатор Сергей Цеков заявил, что разговор должен идти теперь не только о Крыме, но о Донбассе и других территориях, ставших по результатам референдумов российскими.

"Мы даже говорить на эту тему не хотим, — цитирует Цекова ТАСС. — Какая-то ерунда полная. С чего они взяли, что дойдут? Ни при каких условиях они не дойдут до Крыма. И никто с ними не будет обсуждать "дипломатические" методы передачи Крыма из состава России в состав Украины. Никогда Крым не вернётся в состав Украины. Он и в годы нахождения в её составе изнывал от украинского хозяйствования".

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на советника украинского президента Андрея Сибигу о готовности Киева к "дипломатическим переговорам" с Россией по Крыму, как только ВСУ достигнут границ полуострова. Эксперты в России полагают, что для этого у украинской армии нет ресурсов.

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