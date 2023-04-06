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Лидер ЛДПР Слуцкий: Россия не отказывается от дипломатического решения конфликта на Украине

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Мир

Российский парламентарий, глава ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что Москва допускает урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём. Однако, по словам члена Госдумы, необходимо учитывать новые "территориальные реалии".

Лидер ЛДПР Слуцкий: Россия не отказывается от дипломатического решения конфликта на Украине

"Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта", — подчеркнул депутат в своём Telegram-канале.

Лидер партии добавил, что режим Киева необходимо денацифицировать и демилитаризировать.

Также Слуцкий прокомментировал готовность украинских властей вести переговоры по Крыму, если ВСУ доберутся до полуострова. По мнению парламентария, они не смогут сделать это из-за недостатка ресурсов.

Ранее член ГД Михаил Шеремет исключил переговоры с Киевом по поводу статуса Крыма.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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