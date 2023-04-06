Лидер ЛДПР Слуцкий: Россия не отказывается от дипломатического решения конфликта на Украине

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Российский парламентарий, глава ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что Москва допускает урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём. Однако, по словам члена Госдумы, необходимо учитывать новые "территориальные реалии".

"Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта", — подчеркнул депутат в своём Telegram-канале.

Лидер партии добавил, что режим Киева необходимо денацифицировать и демилитаризировать.

Также Слуцкий прокомментировал готовность украинских властей вести переговоры по Крыму, если ВСУ доберутся до полуострова. По мнению парламентария, они не смогут сделать это из-за недостатка ресурсов.

Ранее член ГД Михаил Шеремет исключил переговоры с Киевом по поводу статуса Крыма.

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