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Немцы раскритиковали Шольца за оптимизм по поводу вступления Финляндии в НАТО

1:13
Мир

Жители Германии отказались разделять оптимизм канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Немцы раскритиковали Шольца за оптимизм по поводу вступления Финляндии в НАТО

Немецкие пользователи Twitter* оставили гневные комментарии под постом политика, в котором он поздравил Финляндию со вступлением в "оборонительный союз". Подписчики также осудили Шольца за то, что он поддержал потенциальное членство Швеции в НАТО. По их мнению, канцлер не должен распространять такие заявления от лица всех граждан Германии.

"Это провокация. И вы чертовски хорошо это понимаете", — написал один из комментаторов.

С его позицией согласились и другие пользователи. Как подчеркнули немцы, НАТО с помощью Финляндии будет "провоцировать Россию", ведь в этой стране, скорее всего, появятся базы альянса.

Ранее журналисты Global Times предупредили, что вступление Финляндии в военный блок заставит Россию развернуть ядерное оружие.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Большая война с НАТО - готов ли наш ВПК? Правда, как есть
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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