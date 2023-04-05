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GT: вступление Финляндии в НАТО заставит Россию развернуть ядерное оружие

1:06
Мир

Вступление Финляндии в НАТО повлечёт за собой серьёзные последствия для всего мира. Об этом заявили китайские аналитики. По их мнению, Россия будет вынуждена развернуть ядерное оружие, чтобы укрепить безопасность своих границ.

GT: вступление Финляндии в НАТО заставит Россию развернуть ядерное оружие

"За вступлением Финляндии в НАТО последуют активизация развёртывания ядерного оружия на границах со странами Балтии и Скандинавии, а также снижение общей безопасности Европы", — отмечается в материале Global Times.

Североатлантический альянс намерен стянуть ракетные установки на финскую территорию, что спровоцирует жёсткий ответ Москвы, полагают эксперты.

Политический аналитик Цуй Хэн убеждён, что полный отказ Финляндии от нейтралитета и выдвижение страны на передний край конфронтации НАТО против России увеличивает риски для Хельсинки, вместо того, чтобы уменьшить их.

"С одной стороны, Россия может усилить своё наступление в рамках украинского конфликта, с другой — она может продолжить наращивать развёртывание своего ядерного оружия", — отметил он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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