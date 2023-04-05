GT: вступление Финляндии в НАТО заставит Россию развернуть ядерное оружие

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Вступление Финляндии в НАТО повлечёт за собой серьёзные последствия для всего мира. Об этом заявили китайские аналитики. По их мнению, Россия будет вынуждена развернуть ядерное оружие, чтобы укрепить безопасность своих границ.

"За вступлением Финляндии в НАТО последуют активизация развёртывания ядерного оружия на границах со странами Балтии и Скандинавии, а также снижение общей безопасности Европы", — отмечается в материале Global Times.

Североатлантический альянс намерен стянуть ракетные установки на финскую территорию, что спровоцирует жёсткий ответ Москвы, полагают эксперты.

Политический аналитик Цуй Хэн убеждён, что полный отказ Финляндии от нейтралитета и выдвижение страны на передний край конфронтации НАТО против России увеличивает риски для Хельсинки, вместо того, чтобы уменьшить их.

"С одной стороны, Россия может усилить своё наступление в рамках украинского конфликта, с другой — она может продолжить наращивать развёртывание своего ядерного оружия", — отметил он.

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