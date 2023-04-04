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Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м его членом

1:37
Мир

Финляндия подписала акт о присоединении к блоку НАТО. Он передан государственному секретарю США Блинкену.

Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м его членом

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поставил подпись на акт о присоединении страны к НАТО. Сам глава МИДа назвал этот момент "историческим". По его словам, в то же самое время представители Турции уже передали секретарю США Энтони Блинкену документы о ратификации членства Финляндии, завершив таким образом все формальные процедуры. 4 апреля финский флаг будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе

Ещё в мае 2022 года на фоне СВО Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. 1 марта 2023 парламент Финляндии одобрил вступление в альянс, а 22 марта аналогичное решение принял шведский парламент. Вступление Финляндии согласовали все страны НАТО, а по поводу Швеции ещё ожидается одобрение Турции и Венгрии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что альянс не будет разворачивать свои войска в Финляндии без её согласия. Российский МИД ранее объявил о возможном принятии ответных мер военно-технического и "иного характера", уточнив, что шаг Финляндии не останется без ответа. После вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница альянса с Россией выросла на 1 200 километров.

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НАТО идёт на восток?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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