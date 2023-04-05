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Андрей Гусий: Зеленский отдал полякам Украину по "плану Жириновского"

2:14
Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву заявил, что "в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ — ни политических, ни экономических, ни исторических".

Андрей Гусий: Зеленский отдал полякам Украину по "плану Жириновского"

"Всё. Не зря украинцев жёстко прогревали картами с "польскими городами и регионами" — Зеленский сдал план "объединения Польши с Украиной". Ну как, объединения — так волк с зайцем объединяются, гастрономически. Ох, как же поляки будут "пановать" украинцев (кстати "хлопец" (по-украински — "парень") происходит от польского "холоп", — пишут в Телеграме.

Через некоторое время после оглашения этих планов президент Украины получил от польского лидера Анджея Дуды Орден Белого Орла — высшую награду Польши.

"Конечно, неплохо было бы, если бы президент Украины всё-таки перечитал историю, чтобы так ссылаться на границы. Но в целом, смысл его заявления, за исключением некоторых аспектов, вполне соответствует действительности", — рассказал Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

Он пояснил, что границ не будет, "так как границ внутри Польши и внутри других стран — нет. Как и в России нет границ внутри".

"А вот в чём исказил Зеленский, так это в части того, что для этого Украине нужна победа. Не совсем так. Для его страны это неизбежное событие, которое произойдет при победе России и даже при заморозке конфликта", — отметил эксперт.

"Этот вариант не просто прогнозировался покойным Владимиром Жириновским — сейчас всё идет по его "плану" — но и полностью устроит все стороны. Россия получает свои, по истории и менталитету, регионы, Польша забирает наиболее русофобскую часть населения", — добавил журналист.

"При этом, отсутствие самой Украины и управление через Польшу позволит избежать эскалации конфликтов в будущем. России такой вариант очень удобен. Скажем так, контуры перспективы исчезновения Украины с карты мира Владимир Зеленский рассказал достаточно близко к тому, что будет", — заключил Андрей Гусий.

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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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