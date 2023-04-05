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La Stampa: побег Артёма Усса — колоссальный провал итальянских служб безопасности

1:43
Мир

Побег россиянина Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии стал поводом для серии публикаций в местных СМИ. Их авторы обвиняют итальянскую правоохранительную систему в несовершенстве.

La Stampa: побег Артёма Усса — колоссальный провал итальянских служб безопасности

Некоторое время назад сына главы Красноярского края Александра Усса задержали в Италии по выданному в США ордеру. Ему грозила экстрадиция в США в связи с целой серией тяжких обвинений. Однако находившийся под домашним арестом в помещении рядом с Миланом Артём с помощью группы людей скрылся от наблюдения итальянских спецслужб и вскоре оказался в России. Он объяснил свой побег тем, что не доверяет системе итальянского правосудия, поскольку против России "играют без правил".

Итальянские СМИ отметились серией публикаций, посвящённых этому побегу. К примеру, газета La Stampa назвала его "колоссальным провалом для служб безопасности, который дал возможность увидеть брешь в итальянской правоохранительной системе". Газета la Repubblica удивилась тому, что за Уссом практически не следили представители полиции или других спецслужб. По мнению издания, за россиянином наблюдали, как за "мелким воришкой", а не "стратегической фигурой".

Артём и еще пятеро россиян обвиняются в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Его также подозревают контрабанде венесуэльской нефтью и продукцией двойного назначения. Артёма задержали по американскому ордеру в Миланском международном аэропорту 17 октября, а в начале декабря перевели под домашний арест из тюрьмы.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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