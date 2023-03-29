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Сбежавшего отца девочки, нарисовавшей рисунок против СВО, задержали в Минске

0:44
Общество

Приговорённого к двум годам колонии Алексея Москалёва, сбежавшего из-под домашнего ареста, нашли в Белоруссии.

Сбежавшего отца девочки, нарисовавшей рисунок против СВО, задержали в Минске

Отец шестиклассницы Маши Москалёвой, которая нарисовал антивоенный рисунок, был задержан в Минске.

Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что выследить мужчину удалось с помощью с его телефона.

Адвокат Дмитрий Захватов, ранее опубликовавший письмо Маши к отцу, объяснил, что он не может связаться с Москалёвым. Правозащитник считает, что информация о задержании его подзащитного может быть правдивой.

"Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости всё так и есть”, — сказал Захватов.

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Детские рисунки за мир нарисованные не для детей, а для нас - взрослых!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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