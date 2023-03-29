Приговорённого к двум годам колонии Алексея Москалёва, сбежавшего из-под домашнего ареста, нашли в Белоруссии.
Отец шестиклассницы Маши Москалёвой, которая нарисовал антивоенный рисунок, был задержан в Минске.
Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что выследить мужчину удалось с помощью с его телефона.
Адвокат Дмитрий Захватов, ранее опубликовавший письмо Маши к отцу, объяснил, что он не может связаться с Москалёвым. Правозащитник считает, что информация о задержании его подзащитного может быть правдивой.
"Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости всё так и есть”, — сказал Захватов.
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