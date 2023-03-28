Алексей Москалёв, которого приговорили к двум годам колонии, не присутствовал на оглашении вердикта суда, так как сбежал ночью.
О бегстве 53-летнего мужчины, которого обвинили в дискредитации российской армии после того, как его дочь нарисовала рисунок против СВО, сообщила пресс-секретаря суда Ольга Дьячук.
"Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал потому что сегодня ночью он сбежал", — цитирует слова пресс-секретаря суда Telegram-канал "Осторожно новости"
После данного заявления в здании суда раздались аплодисменты присутствовавших.
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