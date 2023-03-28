Отца девочки, нарисовавшей рисунок против СВО, приговорили к двум годам колонии

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Отцу школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке ИЗО, вынесли приговор.

Ефремовский межрайонный суд приговорили 53-летнего Алексея Москалёва к двум годам колонии. Его признали виновным в дискредитации российской армии. Свидетелями на суде выступали сотрудниками школы, где училась дочь мужчины. Именно учителя стали инициатором уголовного дела против семьи.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно новости", началось всё с того, что Маша нарисовала на уроке рисунок, изображавший женщину и ребёнка, спасающуюся от российских ракет. Педагоги незамедлительно сообщили о происшествии в правоохранительные органы. В социальные сетях отца школьницы были найдены посты против проведения спецоперации на Украине.

В декабре 2022 года отца Маши задержали, а дочь отправили в приют. Там девочка находится до сегодняшнего дня, так как родственников, которые могли бы забрать ребёнка, не нашлось.

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