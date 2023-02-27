В Тульской области на отца школьницы, нарисовавшей рисунок против СВО, завели уголовное дело

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тульской области девочка нарисовала на уроке ИЗО рисунок против спецоперации на Украине. На отца ребёнка завели уголовное дело о дискредитации армии РФ.

Школьница изобразила на рисунке летящие в сторону Украины ракеты и сопроводила рисунок надписью: "Нет в….*". После этого учительница вызвала в школу полицию.

Отца школьницы, который воспитывает девочку один, обвинили в ненадлежащем воспитании ребёнка. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до трёх лет лишения свободы. Отец девочки опасается, что если его лишат свободы, то дочку отправят в приют, так как позаботиться о девочке больше некому.

Ранее сообщалось, что житель Тульской области призвал проверить песню SHAMAN "Я русский" на экстремизм.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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