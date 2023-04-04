Тина Канделаки объяснила, что после ареста Дональда Трампа в Сети будут транслироваться две противоположные точки зрения.
Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ прокомментировала новость об аресте экс-президента США.
Ранее Тину Канделаки возмутило то, что в России не смогли обеспечить безопасность военкора Владлена Татарского.
"Уже через пару минут ваша лента разделится на два лагеря: один расскажет насколько честна и прозрачна судебная система в США, что Трамп её не боится, а второй пошутит про свободу политзаключенным", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.