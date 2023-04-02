Тину Канделаки напугало убийство Владлена Татарского: Руководители убийц ездят с телекамерами по стране

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Тина Канделаки возмущена тем, что в России не смогли обеспечить безопасность военкора Владлена Татарского.

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ обеспокоена тем, что убийцы смогли осуществить свой план в Санкт-Петербурге и уничтожили известного лидера общественного мнения.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, что военкор Владлен Татарский мог бы скончаться "от водки и от простуд", если бы был никем.

"Безопасность ЛОМов нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Канделаки спрашивает, когда страна отреагирует на терроризм. Она отметила, что "руководители убийц ездят с телекамерами по стране".

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В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский