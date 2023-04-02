Тина Канделаки возмущена тем, что в России не смогли обеспечить безопасность военкора Владлена Татарского.
Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ обеспокоена тем, что убийцы смогли осуществить свой план в Санкт-Петербурге и уничтожили известного лидера общественного мнения.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, что военкор Владлен Татарский мог бы скончаться "от водки и от простуд", если бы был никем.
"Безопасность ЛОМов нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Канделаки спрашивает, когда страна отреагирует на терроризм. Она отметила, что "руководители убийц ездят с телекамерами по стране".
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.