FT: власти Британии сняли часть обвинений с российского банкира Михаила Фридмана

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Власти Британии сняли с российского банкира Михаила Фридмана часть обвинений. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, больше не расследуется "заговор с целью дачи ложных показаний". Ранее сообщалось, что Фридман предоставил МВД Британии ложные сведения для выдачи визы его подруге.

Однако британцы всё еще подозревают бизнесмена в гораздо более серьёзном преступлении — отмывании денег.

Напомним, олигарха начали активно преследовать в Британии с декабря прошлого года, когда у него провели обыск в лондонском доме.

Фридман, несмотря на прессинг, продолжает жить в Лондоне и в суде добивается отмены британских и европейских санкций, напоминает FT.

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