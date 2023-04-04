Власти Британии сняли с российского банкира Михаила Фридмана часть обвинений. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, больше не расследуется "заговор с целью дачи ложных показаний". Ранее сообщалось, что Фридман предоставил МВД Британии ложные сведения для выдачи визы его подруге.
Однако британцы всё еще подозревают бизнесмена в гораздо более серьёзном преступлении — отмывании денег.
Напомним, олигарха начали активно преследовать в Британии с декабря прошлого года, когда у него провели обыск в лондонском доме.
Фридман, несмотря на прессинг, продолжает жить в Лондоне и в суде добивается отмены британских и европейских санкций, напоминает FT.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.