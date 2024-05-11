Равшана Куркова поделилась редкими кадрами с годовалой дочерью, которую родила тайно

Актриса Равшана Куркова в своем блоге поделилась домашним видео, на котором учит танец вместе с годовалой дочерью Самирой. Девочка при этом находилась в свинге на груди у матери.
Куркова начала ритмично двигаться под музыку и показывать наследнице несложные движения, чтобы та смогла их повторить. Девочка улыбалась и веселилась от того, как танцует ее мама.
Равшана Куркова воспитывает сына Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна и дочь Самиру, личность отца которой не раскрывает. Девочка появилась на свет в марте прошлого года.
Артистка недавно признавалась, что поддерживать свое тело в форме после 35 лет ей помогает самодисциплина.
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Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.