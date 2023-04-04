Стратег Липунов о членстве Финляндии в НАТО: нельзя списывать со счетов ядерное оружие

Финляндия вступает в Североатлантический альянс без каких-либо оговорок и берёт на себя все обязательства участника блока, а значит, исключать появление ядерного оружия на территории страны нельзя, заявил аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.

По словам стратега, тем не менее вероятность уставки ТЯО на территории финнов невелика. Запад всё больше склоняется к "осторожной" политике.

"Риск появления ядерных вооружений на территории страны, хоть его и нельзя списывать со счетов, крайне мал. Альянс в предшествующие месяцы проводит осторожную политику на этом направлении, поэтому я бы не ожидал размещения там ядерных вооружений, элементов ПРО", — пояснил Липунов РИА Новости.

Однако чего стоит ожидать — ввод военного контингента, как американцев, так и их союзников по блоку, считает эксперт.

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