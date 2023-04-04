Финляндия давно интегрирована в Североатлантический альянс, однако, подняв флаг в штаб-квартире НАТО на юридических основаниях, страна получит гарантии по 5-й статье договора блока, заявил аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.
По словам аналитика, НАТО, в свою очередь, получает доступ к российской границе, которая со вступлением финнов в альянс увеличится вдвое. А значит, США и их сателлиты смогут размещать на территории свой военный контингент.
"Самое главное, что меняется, это действие 5-й статьи о коллективной обороне: нападение на Финляндию будет считаться нападением на весь блок. Они получают юридические границы, но с военно-технической точки зрения и так были глубоко интегрированы", — пояснил эксперт РИА Новости.
Военные базы Финляндии сможет использовать весь блок. Что, вероятнее всего, и произойдёт. Как подчеркнул Липунов, кроме того, Балтийское море станет фактически внутренним водоёмом НАТО.
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