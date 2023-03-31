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Генсек НАТО: альянс будет добиваться для Швеции членства в блоке после выборов в Турции

0:52
Мир

Североатлантический альянс будет добиваться членства в блоке для Швеции, но после выборов в Турции, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО: альянс будет добиваться для Швеции членства в блоке после выборов в Турции

По его словам, борьба "за Швецию" начнётся после выборной кампании в Турции в мае и продлиться до саммита блока в июле.

"Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации Швеции", — заявил генсек Рolitico.

Как уточнил Столтенберг, по-прежнему главным противником ратификации документа о вступлении в альянс для шведов остаётся Анкара. Для чего ждать результатов выборов в Турции, генсек не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что турецкая сторона согласовала протокол вступления в Североатлантический альянс для Финляндии.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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