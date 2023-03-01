Пушков: Эрдогану удалось разбить связку Стокгольм-Хельсинки из-за НАТО

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Президенту Турции Реджепу Эрдогану удалось "разбить связку" Стокгольм-Хельсинки на фоне перспективы вступления в НАТО, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, на фоне настроений Турции Финляндия может "оставить" Швецию и вступить в Североатлантический альянс самостоятельно.

"До 2 апреля Швеция вряд ли разрешит свои разногласия Турцией. Если ей это не удастся, а шансы невелики, Финляндия будет вступать в НАТО в одиночестве, решив, вопреки прежним заявлениям, не дожидаться своего соседа по Скандинавии. Таким образом, похоже, Эрдоган сумел разбить связку Стокгольм-Хельсинки и вновь показать свою значимость внутри НАТО", — заявил сенатор.

Ранее Турция потребовала от Швеции выдать граждан, которые могут быть причастны к террористическим организациям, однако власти страны отказались выполнить условия. Анкара пригрозила Стокгольму, что в таком случае ратифицирует заявку в НАТО только Финляндии.