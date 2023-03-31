Турция одобрила протокол на вступление Финляндии в НАТО

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Турецкий парламент единогласно одобрил протокол вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Таким образом, финны получили законные основания для дальнейшей интеграции в блок.

Турция была единственным членом НАТО, который не поддерживал присоединение Финляндии к альянсу в соответствии с заявкой Хельсинки.

Хотя Венгрия затягивала этот процесс, в конечном итоге, законопроект одобрили 27 марта.

Таким образом, все члены альянса поддержали Финляндию и, фактически признали её членом блока. Хотя официальные договоры ещё не подписаны.

Как подчеркнули в парламенте Турции, что же касается Швеции, которая также претендует на членство в блоке, то страна до сих пор не выполнила требования Анкары в контексте передачи лиц, обвиняемых в терроризме.

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