90 процентов парижан проголосовали против самокатов — их уберут с улиц до 31 августа

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В Париже состоялся референдум о судьбе проката самокатов в городе. 90% жителей проголосовали против этого вида бизнеса.

Жители Парижа почти единогласно проголосовали за запрет проката самокатов во французской столице. В настоящее время на улицах города выставлены более 15 тысяч этих индивидуальных транспортных средств, которые сильно нервируют как пеших парижан, так и неспешно прогуливающихся по тротуарам гостей столицы. Самокаты особенно популярны у молодых людей в качестве более доступной альтернативы такси, особенно в условиях городских пробок. Об этом сообщает Le Parisien.

Недовольство по поводу самокатов парижане высказывали не первый год, и власти города всё-таки решили провести референдум. Комментируя его итоги, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что поддержит столь единодушное мнение парижских избирателей. Самокаты будут убирать с улиц Парижа постепенно, чтобы не нанести слишком сильный удар по бизнесу. Ожидается, что они полностью исчезнут к 31 августа.

Однако это не значит, что в Париже больше не будут передвигаться на самокатах. Результаты референдума касаются только судьбы проката этих индивидуальных транспортных средств. Находящиеся в личной собственности самокаты никто не тронет, ими по-прежнему можно будет пользоваться.

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