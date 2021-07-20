Руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России", член экспертного совета комитета по транспорту и строительству ГД РФ Александр Осипов прокомментировал трагические инциденты с участием электросамокатчиков.
По данным статистики, в 2020 году в России было зафиксировано шесть смертельных случаев, что намного меньше, чем с участием велосипедистов.
На прошлой неделе в результате столкновения с электросамокатом в столице погиб биолог Иван Пигарев. Общественность вновь принялась активно обсуждать в Сети вопрос о владельцах этого транспортного средства. Высказываются самые крайние точки зрения, вплоть до запрета передвигаться на них. По той причине, что электросамокат способен развивать скорость до 60 километров в час, при этом владельцы или лица, берущие его на прокат, освобождены от сдачи экзаменов на управление им.
Собеседник Pravda.Ru рассказал об опыте Сингапура с его развитой транспортной структурой, где электросамокаты унесли гораздо больше человеческих жизней, чем у нас. Там запрещено передвигаться по специальным дорожкам на самокатах всем, чей вес превышает 35 килограммов.
В Российской Федерации уже подготовлен третий проект законопроекта, который, как ожидается, примут до конца этого года.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.