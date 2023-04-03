Вице-канцлер и руководитель Минэкономики ФРГ Роберт Хабек неожиданно приехал в украинскую столицу. Об этом сообщает Bild*.
По информации немецкого издания, утром 3 апреля Хабек прибыл в Киев вместе представителями бизнес-сообщества Германии. Отмечается, что он планирует обсудить с украинскими политиками вопросы, связанные с восстановлением страны.
"Хабек прибыл на Украину с неожиданным визитом", — подчёркивается в материале.
На вокзале в Киеве вице-канцлер ФРГ заявил, что Украина должна стать "экономически сильным партнёром" Евросоюза. Как пояснил министр, для этого ей нужно привести в порядок экономическую и энергетическую сферы.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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