Экс-советник Кучмы Соскин: события развиваются в худшем для Украины ключе

Дела идут плохо для Украины из-за того, что на Киев всё сильнее давят извне, убеждая начать мирные переговоры с Россией. Такое видение текущей ситуации на Украине представил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политик отметил, что всё больше государственных лидеров начинают понимать, что затягивание украинского конфликта грозит его расширением на большую территорию, и возможностью перехода на европейский и азиатский континенты.

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