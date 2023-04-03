Конгресс США назвал стоимость украинского конфликта: $100 млрд "на ведение опосредованной войны"

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Конгрессмен США Пол Госар потребовал прекратить тратить огромные деньги на поддержание украинского конфликта. По его словам, Америка уже потратила более $100 млрд на "опосредованную войну".

Госар уточнил, что направил американским властям требование не включать никаких дополнительных трат на киевский режим в бюджет 2024 года.

"Америка впустую потратила более $100 млрд на ведение опосредованной войны, к которой мы не имеем отношения", — пояснил конгрессмен в заявлении пулу американских журналистов.

По словам политика, Вашингтон не должен выделять на конфликт больше "ни доллара".

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