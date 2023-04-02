В американском конгрессе обвинили президента Джо Байдена в "эпической" катастрофе на Украине. По мнению конгрессмена Пола Госара, именно вмешательство США привело к непоправимым последствиям, о которых сейчас говорит Киев.
"Каждый день без мира — это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность", — заявил Госар.
Конгрессмен указал властям на то, что США сами уже "разваливаются на части". В стране не идёт модернизация инфраструктуры, железные дороги приходят в негодность, эпидемия наркомании и разгул преступности охватили американские города.
При этом Штаты продолжают эскалацию украинского конфликта и тратят огромные деньги на накачивание страны оружием.
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