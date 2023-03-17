Официальный Вашингтон должен вести войну только с мексиканскими наркокартелями, ему не следует вовлекаться в другие конфликты, считает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
По словам республиканки, в США не утихают дискуссии о боестолкновениях на Украине. Она призвала американских политиков прекратить поддерживать Киев и задуматься о решении внутренних проблем.
"Война против мексиканских картелей — единственная война, которую нам необходимо вести", — подчеркнула Грин в Twitter*.
Как пояснила конгрессвумен, рядовые американцы ежедневно погибают из-за агрессии со стороны мексиканских наркоторговцев.
Ранее Грин заявила, что в Соединённых Штатах может вспыхнуть гражданская война из-за противоречивой политики руководителя государства Джо Байдена.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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