Читатели британской газеты Daily Mail высказались по вопросу появления танков Challenger 2 на Украине. По мнению британцев, западное оружие никак не поможет ВСУ. Танки просто перебьют российские войска.
"Он даже не может далеко ехать, а еще ему требуется ужасно много топлива", — пишет один из читателей.
Британцы обратили внимание, что те машины, которые были у ВСУ, уже уничтожены. Это свидетельствует о боеспособности российской армии. А ещё читатели делают прогнозы о том, когда будет уничтожен первый Challenger 2, поскольку раньше подобных прецедентов не было.
"Русские будут рады", — резюмирует другой комментатор.
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