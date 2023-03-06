Military Watch: танк Challenger 2 не поможет Украине победить из-за ряда недостатков

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Британский танк Challenger 2 может оказаться бесполезным на поле боя из-за ряда недостатков, таких как использование нарезного орудия, отсутствие динамической защиты на корпусе, а также отсутствие осколочно-фугасных снарядов и современных тепловизоров, сообщает издание Military Watch.

Эти недостатки могут свести к минимуму реальную пользу танка на поле боя, особенно если учесть, как сильны ожидания Украины, связанные с появлением британской боевой машины на передовой, отмечается в статье.

Первые поставки британского основного боевого танка на Украину запланированы на середину апреля, но его пригодность для нужд ВСУ всё ещё находится под сомнением.

Одной из основных проблем Challenger 2, как указывает издание, является то, что он до сих пор использует нарезное орудие, в отличие от современных западных и российских аналогов. Это значительно снижает мощность и точность боеприпасов и ограничивает совместимость со снарядами, используемыми другими западными боевыми машинами, такими как Leopard 2. Кроме того, танк не может стрелять осколочно-фугасными снарядами, необходимыми для борьбы с пехотой, и имеет устаревший тепловизор.

Хотя башня Challenger 2 хорошо защищена, корпус укреплён простой стальной бронёй без композитов. Динамическая защита также отсутствует.