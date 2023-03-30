Daily Mail: если Киев решится напасть на Крым, ВСУ придётся "сражаться за каждую милю"

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ВСУ могут попасть в очень сложное положение, если попытаются захватить Крым, высадив десант на полуостров. Такое мнение высказал офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм.

Если дело дойдёт до атаки Крыма, Киев будет вынужден биться "за каждую милю" его территории, учитывая то, что крымчане поддерживают Россию.

"Это потребует массированной десантной операции. Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится", — написал Ингрэм в статье для Daily Mail.

Киевские власти и президент Украины Владимир Зеленский много раз говорили о том, что собираются "вернуть" Крым. В РФ, в свою очередь, отвечали, что если Киев попытается осуществить свои планы, то тем самым подпишет себе смертный приговор.

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