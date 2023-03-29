Рябков назвал идею о создании трибунала по Украине "цацкой" США

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Американские правительство уже давно планирует создать международный трибунал по Украине. Подобные инициативы уже стали для Белого дома своеобразным "развлечением". Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя российского МИД Сергея Рябкова.

По его словам, Соединенные Штаты "играют с этой цацкой" давно. Придумав ее для себя, они оперативно воспитали целый коллектив "смотрящих" им в рот, подчеркнул Рябков.

Напомним, представитель американского Госдепа Ведант Патель выступил сегодня с заявлением о том, что в Вашингтоне поддерживают инициативу о создании объединенного международного трибунала по украинскому государству, который будет руководствоваться его законодательством.