Interia: ясновидящий Яцковский предсказал вступление Польши в конфликт на Украине

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Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский заявил, что в скором времени украинский конфликт обострится. Более того, военные действия могут распространиться на весь мир, после чего Польша вступит в противостояние с Россией, считает экстрасенс.

"Мы будем готовиться к нему. Есть подготовленный план. Если произойдёт активизация атак России на Украину, этот план будет запущен, и перед Польшей будет стоять определённая задача", — цитирует слова провидца Interia.

По мнению Яцковского, поляки будут "лишены мира" уже в апреле. Вооружённый конфликт внесёт серьёзные коррективы в политику Варшавы и в судьбу местного населения, считает он.

"Мы каким-то образом будем принадлежать к двум народам", — предсказал ясновидящий.