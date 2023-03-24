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Медведев предупредил о чудовищных последствиях столкновения сильнейших армий мира

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Мир

В случае столкновения сильнейших армий последствия будут чудовищными. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев предупредил о чудовищных последствиях столкновения сильнейших армий мира

"Понять, какая армия первая, какая вторая можно только в процессе реального конфликта", — указал политик в беседе с журналистами.

Нельзя говорить о том, что армия США занимает первое место, а российская — второе, поскольку в случае их столкновения победителя не будет, подчеркнул Медведев. По его мнению, неважно, сколько американских или российских ракет будет сбито в небе, так как часть из них нанесёт гарантированное поражение.

"В результате этого последствия будут чудовищные", — заключил Медведев.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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