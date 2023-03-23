AT: Британия провоцирует ядерный конфликт с Россией из-за снарядов с ураном

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Министерство обороны Великобритании охватило "поголовное безумие", поскольку Лондон решил подразнить президента России Владимира Путина, обещая Украине снаряды с обеднённым ураном. Об этом заявил американский аналитик Томас Лифсон.

Москва неоднократно предупреждала, что использование подобных боеприпасов будет приравниваться к взрыву "грязной бомбы", напомнил он. Учёные утверждают, что в случае применения снарядов с ураном территория остаётся заражённой на протяжении многих лет после завершения боевых действий. Люди сталкиваются с серьёзными проблемами со здоровьем даже в мирное время, указал Лифсон.

"Я застал еще ироничные наклейки на бамперах багги, "хиппимобилей" и древних Volvo — их лепили леваки, требуя ядерного разоружения (причем одностороннего, со стороны США). Так вот, они гласили: "Одна ядерная бомба может крепко испортить вам день". Какова же ирония судьбы, что многие из этих людей, если ещё здравствуют, требуют "смены режима" и тем косвенно ратуют за войну с Россией (которая неизбежно станет ядерной)", — заключил автор American Thinker.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия примет ответные меры на поставки оружия с ядерным компонентом. Российский лидер отметил, что Запад в очередной раз продемонстрировал своё намерение воевать до последнего украинца.