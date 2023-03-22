Бронебойные снаряды с урановым сердечником являются крайне опасными боеприпасами. В случае их применения повышается радиационный фон, в результате чего вся заражённая территория становится непригодной для жизни. Об этом заявил экс-советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин в беседе с Pravda.Ru.
Снаряды с обеднённым ураном, которые Лондон пообещал поставить в Киев, действительно лучше пробивают современную броню танков, указал он. Британия и США опасаются, что украинские войска будут разгромлены в ходе весеннего наступления, поэтому решили "помочь" им таким образом, считает Никулин.
Американцы уже применяли боеприпасы в Югославии, в результате большое количество радиационной пыли осело в почве, воде и воздухе.
"В Сербии за последние 20 лет зафиксировано более 30 тысяч случаев онкологических заболеваний. К тем трём тысячам, которые погибли во время войны, добавляется ещё 15 тысяч погибших уже в мирное время от последствий", — заявил Никулин.
Более того, период полураспада у обеднённого урана составляет несколько миллиардов лет, поэтому эти территории будут загрязнены навсегда. Собеседник Pravda.Ru. допустил, что украинцы не собираются жить в своей стране, если они готовы применить такие боеприпасы.
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