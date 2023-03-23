Захарова: украинцы — просто расходный материал для НАТО

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представителей НАТО как в США, так и в ЕС нисколько не заботит судьба украинцев, к которым они относятся исключительно как к расходному материалу.

"Альянс фактически превратился в соучастника ужасающих преступлений. Украинцы для НАТО, как мы все видим, — это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель ведомства отметила, что раньше граждан Украины сталкивали друг с другом, уничтожали, а вот теперь "начали просто травить".

Захарова подчеркнула, что апогеем цинизма в вопросе отношения Запада к украинцам стало обещание Лондона передать Киеву снаряды с обеднённым ураном.