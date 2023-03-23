Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала рассматривать заявление Британии о передаче Киеву боеприпасов с обеднённым ураном как попытку перебить переговоры российского лидера Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином.
По её словам, в Великобритании не понимают, что информационные вбросы, пропаганда и манипулирование мейнстримом не способны отвлечь внимание общественности от конструктивной созидательной повестки.
"Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя", — отметила Захарова в эфире "Соловьёв. Live".
Она считает, что Лондон навредил самому себе, сообщив о поставках опасных снарядов для нужд украинской армии. Как пояснила дипломат, такое заявление, произнесённое на фоне встречи лидеров РФ и Китая, подорвёт репутацию Британии на международной арене.
Ранее министр обороны Великобритании Аннабель Голди пообещала предоставить Украине боевые припасы, содержащие обеднённый уран.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.