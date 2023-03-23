РИА Новости: Япония попала в украинский капкан

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев и объявил о том, что его страна становится особым глобальным партнёром Украины. Это заявление было сделано после его визита в Индию. Далее Кисида вернулся в Польшу, где подчеркнул, что продолжение сотрудничества, сохранение жёстких санкций против РФ и активная поддержка Украины от союзных стран необходимы для быстрого прекращения "российской агрессии".

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов считает, что Япония приняла исторический выбор, последствия которого могут оказаться очень сложными для исправления в глобальном противостоянии с Россией и Китаем.

С усилением поляризации в мире Токио будет вынуждено обрывать даже выгодные ему связи не только с РФ, но и с КНР. В результате Японии придётся защищать антироссийскую и антикитайскую позицию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Усиление участия Токио в украинском конфликте ухудшит его отношения с РФ и КНР. Япония станет заложником англосаксонской игры на удержание ускользающей глобальной гегемонии, что обречёт её на использование в качестве "расходного материала".