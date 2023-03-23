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Times: спутник ЦРУ определяет цели полицейского спецотряда с Украины

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Мир

Журналисты британского издания заявили о существовании полицейского спецотряда ВСУ, который определяет цели для ударов при помощи спутника ЦРУ. Также формирование тесно сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР).

Times: спутник ЦРУ определяет цели полицейского спецотряда с Украины

Командир отряда отметил, что группировка выбирает миссии самостоятельно, однако цели отображаются на гаджете в приложении, которое синхронизировано со спутником ЦРУ.

"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", — цитирует его слова Times.

В материале подчёркивается, что в задачи спецотряда входит сбрасывание бомб и корректировка артиллерийского огня.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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