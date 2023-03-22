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Лавров напомнил, как МУС пытался расследовать военные преступления США в Афганистане

1:05
Мир

Страны коллективного Запада во главе с Вашингтоном подстрекают Международный уголовный суд (МУС) "на выискивание надуманных предлогов". Однако когда сотрудники МУС расследовали преступления Вашингтона в Афганистане, против них вводились санкции, и дело было остановлено. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, как МУС пытался расследовать военные преступления США в Афганистане

Глава российского МИД подчеркнул, что США самостоятельно наделили себя правом судить людей без юридического процесса.

"А когда юридический процесс в международном контексте касается США, то США могут совершенно спокойно наказать тех, кто подвергает сомнению их право диктовать всем и вся свою волю, а самим нарушать любые писаные и неписаные правила и законы", — заявил Лавров в ходе брифинга.

Более 20 лет назад прокурор МУС начал расследование военных преступлений американцев в Афганистане. Вскоре его место занял "натурализованный англосакс", который выполняет поручения своих кураторов, указал Лавров.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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