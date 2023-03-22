Лавров напомнил, как МУС пытался расследовать военные преступления США в Афганистане

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Страны коллективного Запада во главе с Вашингтоном подстрекают Международный уголовный суд (МУС) "на выискивание надуманных предлогов". Однако когда сотрудники МУС расследовали преступления Вашингтона в Афганистане, против них вводились санкции, и дело было остановлено. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что США самостоятельно наделили себя правом судить людей без юридического процесса.

"А когда юридический процесс в международном контексте касается США, то США могут совершенно спокойно наказать тех, кто подвергает сомнению их право диктовать всем и вся свою волю, а самим нарушать любые писаные и неписаные правила и законы", — заявил Лавров в ходе брифинга.

Более 20 лет назад прокурор МУС начал расследование военных преступлений американцев в Афганистане. Вскоре его место занял "натурализованный англосакс", который выполняет поручения своих кураторов, указал Лавров.