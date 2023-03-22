Россия не оставит без ответа планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Данное решение не останется без серьёзных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возможные поставки Великобританией снарядов с обеднённым ураном Украине шагом к эскалации.
При этом глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что не считает это решение шагом к ядерной эскалации.
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