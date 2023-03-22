Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал возможные поставки Великобританией снарядов с обеднённым ураном Украине шагом к эскалации.
"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причём серьёзному наращиванию, качественному наращиванию эскалации. Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях", — сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Эритреи.
Российский министр подчеркнул, что Россия имеет собственную военную доктрину и следует международным нормам ведения боевых действий.
Лавров добавил, что применение снарядов с обеднённым ураном приведёт к радиоактивному загрязнению украинских сельскохозяйственных земель.
Ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди проинформировала о намерении Лондона передать Киеву снаряды, оснащённые сердечником из обеднённого урана. При этом глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что не считает это решение шагом к ядерной эскалации.
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