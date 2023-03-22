Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли сообщил, что не считает намерение передать Киеву снаряды с обеднённым ураном шагом к ядерной эскалации.
Клеверли отметил, что ядерную эскалацию в этом действии видит "только Россия", которой такие снаряды, по словам министра, ничем не угрожают.
"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", — сказал Клеверли, слова которого передаёт телеканал Sky News.
До этого в Минобороны Британии уже пытались выставить своё решение по поставке Украине снарядов с обеднённым ураном как рядовое. В ведомстве отметили, что обеднённый уран, содержащийся в таких боеприпасах, относится к стандартным компонентам и никакого отношения к ядерному оружию не имеет.
21 марта замминистра обороны Британии Аннабель Голди проинформировала о намерении Лондона передать Украине снаряды, оснащённые сердечником из обедненного урана.
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