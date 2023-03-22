МИД Британии о своих планах поставить Киеву снаряды с ураном: нет никакой ядерной эскалации

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли сообщил, что не считает намерение передать Киеву снаряды с обеднённым ураном шагом к ядерной эскалации.

Клеверли отметил, что ядерную эскалацию в этом действии видит "только Россия", которой такие снаряды, по словам министра, ничем не угрожают.

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", — сказал Клеверли, слова которого передаёт телеканал Sky News.

До этого в Минобороны Британии уже пытались выставить своё решение по поставке Украине снарядов с обеднённым ураном как рядовое. В ведомстве отметили, что обеднённый уран, содержащийся в таких боеприпасах, относится к стандартным компонентам и никакого отношения к ядерному оружию не имеет.

21 марта замминистра обороны Британии Аннабель Голди проинформировала о намерении Лондона передать Украине снаряды, оснащённые сердечником из обедненного урана.