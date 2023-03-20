Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших западных хозяев

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Страны Африки должны получить от западных государств компенсацию за долгие годы колонизаторской политики. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Делегация российского Совета Федерации посетила с официальным визитом Алжир. Во время этой поездки Валентина Матвиенко подняла вопрос о необходимости материальной компенсации местным жителям, которые стали жертвами ядерных испытаний французской армии на территории этой африканской страны.

"Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба, — цитирует Валентину Матвиенко "Интерфакс". — О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма. Проблема выплат компенсаций за ущерб, причиненный в колониальный период, до сих пор не решена".

Матвиенко также отметила, что аналогичные вопросы есть практически у каждого африканского государства, так как все они когда-то были чьими-нибудь колониями. Спикер Совфеда предлагается сплотить парламенты России и африканских стран вокруг этой темы, которая поможет призвать бывшие метрополии к материальной, политической и моральной ответственности.