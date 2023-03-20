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Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших западных хозяев

1:20
Мир

Страны Африки должны получить от западных государств компенсацию за долгие годы колонизаторской политики. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших западных хозяев

Делегация российского Совета Федерации посетила с официальным визитом Алжир. Во время этой поездки Валентина Матвиенко подняла вопрос о необходимости материальной компенсации местным жителям, которые стали жертвами ядерных испытаний французской армии на территории этой африканской страны.

"Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба, — цитирует Валентину Матвиенко "Интерфакс". — О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма. Проблема выплат компенсаций за ущерб, причиненный в колониальный период, до сих пор не решена".

Матвиенко также отметила, что аналогичные вопросы есть практически у каждого африканского государства, так как все они когда-то были чьими-нибудь колониями. Спикер Совфеда предлагается сплотить парламенты России и африканских стран вокруг этой темы, которая поможет призвать бывшие метрополии к материальной, политической и моральной ответственности.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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