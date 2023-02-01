Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила, что Россия не отказывается от переговоров с руководством Украины.
Спикер Совета Федерации отметила, что Россия готова вести переговоры с представителями Украины при условии, что к этому готовы в Киеве.
Матвиенко считает, что США заинтересованы в том, чтобы Россия и Украина продолжали вооружённый конфликт.
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