Матвиенко заявила о готовности России к переговорам с Украиной

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила, что Россия не отказывается от переговоров с руководством Украины.

Спикер Совета Федерации отметила, что Россия готова вести переговоры с представителями Украины при условии, что к этому готовы в Киеве.

Матвиенко считает, что США заинтересованы в том, чтобы Россия и Украина продолжали вооружённый конфликт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.