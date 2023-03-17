Читатели Times удивились, что Путин не отреагировал на провокации НАТО более резко

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Инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем стал первой "схваткой" НАТО и России. Читатели британского издания The Times заявили, что появление БПЛА является невероятной провокацией Запада.

Один из комментаторов подчеркнул, что Вашингтон стал прямым участником украинского конфликта. Однако Западу следует стремиться к миру, а не начинать Третью мировую войну, указал он.

Пользователь Сети под ником Michael Brazier отметил, что Североатлантический альянс "невероятным образом" провоцирует Россию.

"Удивительно, что президент Владимир Путин не отреагировал на действия НАТО на Украине ещё резче", — отметил он.

Другой читатель заявил, что американские беспилотники могут стать законной целью Москвы, поскольку они собирают разведданные для киевского руководства.