Коротченко назвал причину крушения американского дрона MQ-9 в районе Чёрного моря

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Инцидент над акваторией Чёрного моря с участием американского дрона MQ-9 произошёл вследствие ошибок операторов, которые дистанционно управляли беспилотником из пригорода Вашингтона. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Pravda.Ru.

"Когда они зафиксировали, что в районе выполнения разведывательного задания находятся российские истребители, у них возник мандраж. Произошёл форс-мажор. Нерасчётные действия привели к тому, что дрон потерял устойчивость полёта и упал в воду", — объяснил специалист.

Коротченко подчеркнул, что крушение MQ-9 произошло по вине операторов, а не из-за столкновения с российским истребителем Су-27.

Аналитик считает, что на отношения США и России инцидент не окажет существенного влияния, поскольку связи Вашингтона и Москвы уже серьёзно нарушены. Однако российской стороне следует продолжать активные действия по выявлению любых воздушных объектов, которые пытаются приблизиться к воздушному пространству России с выключенными транспондерами, подчеркнул Коротченко.

"Подъём дежурной пары истребителей, сближение, визуальное опознавание потенциального нарушителя — это стандартная процедура. Мы должны будем проводить её каждый раз", — заключил собеседник Pravda.Ru.