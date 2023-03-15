Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео пролёта российского истребителя Су-27 рядом с американским беспилотником MQ-9. Кадры сняты из кабины пилота.
Ранее Су-27 столкнулся с беспилотником над акваторией Чёрного моря. Об этом заявили в европейском командовании ВС США (EUCOM). По их данным, дрон упал в международные воды после столкновения.
В Минобороны России также прокомментировали инцидент и отметили, что Су-27 не применяли вооружение и не вступали в контакт с американским летательным аппаратом. В ведомстве заявили, что MQ-9 потерял высоту и рухнул в воду из-за неуправляемого полёта.
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